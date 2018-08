Ein Fest für den Gaumen mit Marktkauf Stade

Marktkauf überrascht seine Kunden mit immer neuen Spezialitäten



Fünf Jahre Marktkauf-Center



Das Marktkauf-Center in Stade legt viel Wert darauf, seine Kunden stets mit etwas Neuem zu überraschen und greift dabei gern aktuelle Trends auf. So gibt es in dem Warenhaus seit Kurzem eine Station für köstliche Donuts. Die Gebäckspezialität aus den USA wird täglich frisch in verschiedenen Sorten und Geschmacksrichtungen ab 99 Cent angeboten.In Urlaubserinnerungen schwelgen können Marktkauf-Kunden, die jetzt bei den ausgesuchten frischen italienischen Spezialitäten des Herstellers Marziale zugreifen. Das Angebot reicht von Lasagne mit Gemüse oder Fleisch über frische Pasta und Rinder-Carpaccio bis zur Kalbfleisch-Thunfisch-Spezialität Vitello Tonnato. "Hinzu kommen weitere internationale Leckersbissen von frischer Pizza bis Tapas", sagt Hausleiter Hartmut Holst. "Dazu passen unsere italienischen Weine, die wir für unsere Kunden griffbereit direkt neben den Frischespezialitäten bereit halten."Ganz neu ist bei Marktkauf auch die Obst- und Gemüseabteilung. Sie wurde mit neuen Möbeln eingerichtet und ist jetzt noch übersichtlicher strukturiert. Hinweisschilder wie "Saisonales", "Exoten" und "Bio" weisen den Kunden den Weg. "Unser Bio-Angebot haben wir um die exklusive Marke Demeter erweitert", sagt Hartmut Holst. "Preisbewusste Kunden greifen gern bei unserer Discountmarke ,Gut & Günstig' zu, die es bei uns auch für Obst und Gemüse gibt."Ein Tipp für Eilige und Gesundheitsbewusste ist die Salatbar bei Marktkauf. Dort werden täglich frische hausgemachte Salate der Saison sowie frisch geschnittenes Obst angeboten. "In diesem heißen Sommer waren gekühlte Melonenscheiben der absolute Renner", erzählt Hartmut Holst. (sb) Fünf Jahre ist es jetzt her, dass das Marktkauf-Center in Stade inklusive Einkaufspassage komplett umgebaut wurde. Das wird von Montag, 29. Oktober, bis Samstag, 3. November, mit einer bunten Festwoche gefeiert. An der Aktion beteiligen sich auch alle Mieter. Kunden können sich u.a. auf eine große Tombola sowie spannende Aktionen freuen.Fünf Jahre ist es jetzt her, dass das Marktkauf-Center in Stade inklusive Einkaufspassage komplett umgebaut wurde. Das wird von Montag, 29. Oktober, bis Samstag, 3. November, mit einer bunten Festwoche gefeiert. An der Aktion beteiligen sich auch alle Mieter. Kunden können sich u.a. auf eine große Tombola sowie spannende Aktionen freuen.