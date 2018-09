Raumausstatterin Bianca Dede nennt Vorteile einer Raumgestaltung vom Profi



Es gibt Wohnräume, in denen man sich einfach wohl fühlt. Oft war dann bei der Einrichtung ein Profi behilflich. Raumausstatter wissen, wie man einen Raum perfekt gestaltet, wie man Einrichtungsgegenstände richtig in Szene setzt und "Problemzonen" wie dunkle Ecken oder Dachschrägen zu "Wohlfühlzonen" macht. Das WOCHENBLATT sprach mit Raumausstatterin Bianca Dede aus Fredenbeck-Schwinge über die Vorteile einer professionellen Raumgestaltung.Aus welchen Gründen entscheiden sich Kunden für eine Raumgestaltung nach Maß?Fast jeder hat bestimmte Vorstellungen von und Wünsche an seinen Wohnraum. Er weiß seine Ansprüche jedoch oft nicht umzusetzen. Denn ein Laie erkennt nicht alle Möglichkeiten, die ihm bei der Raumgestaltung zur Verfügung stehen. Hinzu kommt, dass die Ansprüche gestiegen sind. Die Menschen wollen wieder etwas in ihr Zuhause investieren. Denn damit investieren sie auch etwas in sich selbst und in ihr Wohlbefinden. Und dafür nehmen sie auch die Hilfe eines Fachmanns oder einer Fachfrau in Anspruch.Was kann der Kunde von einem guten Raumausstatter erwarten?"Daran habe ich gar nicht gedacht!", höre ich oft von meinen Kunden. Darauf antworte ich gerne: "Das macht nichts, fürs Denken sind wir Fachleute zuständig." Der Kunde darf von uns erwarten, dass wir für ihn die bestmöglichste Lösung finden. Ich bin erst zufrieden, wenn der Endverbraucher es auch ist!Ist eine Raumgestaltung nach Maß teurer als von der Stange?Ein Urlaub, der nach 14 Tagen verpufft und ein technisches Gerät, dass nach einem halben Jahr veraltet ist, ist teurer. Eine Einrichtung nach Maß, die individuell auf unsere Bedürfnisse und Vorlieben zugeschnitten ist, bereitet uns viele Jahre Freude. Einrichtung von der Stange hat ihre Grenzen. Eine Gestaltung nach Maß ist grenzenlos.