Kaufland ist Händler des Jahres

Tolle Auszeichnung für das beliebte Warenhaus



In der Kategorie Supermärkte ist Kaufland zum "Händler des Jahres 2018" gewählt worden. Insbesondere bei Preis-Leistungs-Verhältnis und Sortiment sowie bei Aktionen und Angeboten überzeugte das Unternehmen aus Neckarsulm und holte sich den ersten Platz.Rund 110.000 Verbraucher haben in Deutschland an der Online-Umfrage zur Wahl "Händler des Jahres" teilgenommen und rund 230.000 Bewertungen abgegeben. Dabei wurden mehr als 350 Handelsketten in 36 Kategorien bewertet. Die Wahl zum "Händler des Jahres" ist europaweit eine der größten Verbraucherbefragungen und wurde in diesem Jahr zum zehnten Mal durchgeführt. Das Kaufland-Haus, Freiburger Straße 2, wurde im Sommer 2017 modernisiert und erhielt ein neues Ladenkonzept. Niedrigere Regale, kürzere Wege und ein übersichtlicheres Kundenleitsystem bieten mehr Komfort und noch angenehmeres Einkaufen. Aufgrund vielfacher Kundenwünsche wurde auch eine Bedientheke für Frischfleisch eingerichtet.