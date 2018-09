Neu im Sortiment: Schützenbekleidung

"Outdoor Müller" erweitert sein Angebot



Seit Kurzem gibt es bei "Outdoor Müller" in Stade, Kehdinger Straße 20 (Tel. 04141-7774377, http://www.outdoor-mueller.de ), auch Bekleidung für Schützen, Jäger und Spielmannszug-Musiker. Als Lieferant konnte Inhaber Thomas Müller den bekannten Hersteller Hubertus gewinnen. Dieser bietet Uniformen übrigens sowohl in den herkömmlichen Größen als auch nach Maß an.Eine Auswahl an Schützenbekleidung in gängigen Konfektionsgrößen ist schon bald bei "Outdoor Müller" vorrätig. Das komplette Hubertus-Sortiment kann innerhalb kurzer Zeit bestellt werden. Gern ist Thomas Müller auch bei der Auswahl der passenden Schulterstücke, Abzeichen und Knöpfe behilflich."Neben der Bekleidung sind bei mir auch Uniformseffekte wie Ketten, Orden, Anstecknadeln, Schnüre und vieles mehr erhältlich", sagt Thomas Müller. Zum neuen Sortiment gehören zudem Schießscheiben, Diabolo-Geschosse sowie verschiedene Optiken für Luftgewehre.Um Platz für das neue Sortiment zu schaffen, veranstaltet Thomas Müller zurzeit einen Räumungsverkauf. Insbesondere Outdoor-Bekleidung ist derzeit zu Schnäppchenpreisen erhältlich.