Berührende, aus dem Leben gegriffene Szenen

"Keks kommt von Können" lautete der neugierig machende Titel eines Abends mit Lesungen und Liedern, den Britta Haarmann und Martin Skoda jetzt auf Einladung des "Fördervereins Haus des Gastes - Brenners Hoff" in Salzhausen präsentierten. Und so außergewöhnlich das Motto der Veranstaltung, so vielschichtig war das gut zweistündige Programm aus eigener Feder, das die vom Theater Lüneburg bekannten Akteure im Rahmen einer kleinen Tournee den zahlreichen begeisterten Zuschauern präsentierten.In nachdenklich stimmenden bis humorvollen Liedern wie "Notsituation", "It's always better than you think", "Nicht besonders schnell" oder "Tränentango" ließen sie Szenen ihres Lebens Revue passieren, in denen aber auch mancher Zuhörer selbst Erlebtes wiederfand. Sehr berührend, weil schonungslos offen und ehrlich waren im Lesungsteil unter anderem die von Britta Haarmann vorgetragenen Erinnerungen an ihren demenzkranken Vater ("Der Tata") und Martin Skodas "vertane Chancen", am Anfang seiner Schauspielkarriere eine Filmrolle bei dem von ihm chauffierten Regisseur Werner Schroeter zu bekommen."Solche intimen Einblicke in das Leben von Theaterleuten abseits der Bühne bekommt man nicht oft. Das hätte noch ein viel größeres Publikum verdient", waren sich die Besucher einig.• Wer "Keks kommt von Können" selbst erleben möchte, bekommt weitere Infos bei den Künstlern per E-Mail an britta.haarmann@t-online.de oder an performart@martinskoda.de.