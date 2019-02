Preisträgerkonzert von "Jugend musiziert" in Buchholz

Im wahrsten Wortsinn großen Anklang fanden die Teilnehmer des 56. Regionalwettbewerbes "Jugend musiziert" für die Region Lüneburg, der jetzt in der Hansestadt stattfand. Insgesamt 67 Schüler aus den Landkreisen Harburg, Lüneburg, Lüchow-Dannenberg und Uelzen traten bei dem Leistungsvergleich an. Von Fachjuroren bewertet wurden sie in den Kategorien Gesang (Pop) solo, Violine/Viola Solo, Duo Klavier und ein Basisinstrument und Vokal-Ensemble. Am Ende wurden 53 erste und elf zweite Preise vergeben. 34 Schüler wurden zum Landeswettbewerb im März in Hannover delegiert. Aus dem Landkreis Harburg holten erste Plätze: Hannah Deliah Betz aus Tostedt, Kiana Joeen Betz (Tostedt), Floris Poppe (Otter, weiter zum Landesentscheid), Lucia Jurju (Egestorf, Landesentscheid), Ludwig Wladimir Dorner (Hanstedt, Landesentscheid), Julian Hönig (Seevetal, Landesentscheid), Silas Betz (Tostedt), Mia Mathilda Kleinen (Winsen, Landesentscheid), Mari Hönig (Seevetal, Landesentscheid) und Johannes Heilscher (Wistedt). Zweitplatzierte wurden Kim Sebastian Tollgaard-Schmidt (Ashausen) und Franziska Fritsch (Buchholz).Beim Abschlusskonzert in Buchholz gestalten ausgewählte Preisträger die Veranstaltung. Zudem werden Urkunden und Preise verliehen. Der Eintritt ist frei.So., 10.2., um 11 Uhr im Gymnasium am Kattenberge (Sprötzer Weg 33) in Buchholz.