Nachwuchskicker-Turnier "MERIBO-CUP" feierte erfolgreiche Premiere

Eine gelungene Premiere feierte jetzt das Nachwuchskicker-Turnier "MERIBO-Cup" in der Salzhäuser Sporthalle. Insgesamt 32 Mannschaften aus den Landkreisen Harburg, Lüneburg und Uelzen sowie aus dem Raum Hamburg waren am Ball. "MERIBO" steht für die Nachnamen der fußballerfahrenen Organisatoren Lisa Meyer, Christian, Georgia und Sebastian Richter sowie Hinrich und Meriam Bostelmann.Bei den U11-Fußballern gewann der VfL Westercelle. Bei den U9-Teilnehmern hatte die SG Salzhausen-Garlstorf (SaGa) die Nase vorn, und U10-Sieger wurde der Buchholzer FC. Die Buchholzer nahmen den Siegerpokal aus den Händen von Ingo Gräper, neuer Leiter der Salzhäuser Geschäftsstelle der Sparkasse Harburg-Buxtehude, entgegen. Das Kreditinstitut sponserte das Turnier gemeinsam mit dem Getränkemarkt "Hol' ab!". Außerdem gab es als Mannschaftspreis freien Eintritt und Gratisbewirtung für den Wildpark Lüneburger Heide in Hanstedt-Nindorf. "Die Kinder hatten viel Spaß, und wir sind auch zufrieden. Wir bedanken uns bei allen Sponsoren, die zum Gelingen des Turniers beigetragen haben", sagt Christian Richter. "Eine zweite Auflage des 'MERIBO'-Hallencups ist geplant."