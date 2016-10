Sieg für "Friedhofsgemüse" in Bützfleth

150 Teilnehmer und sonniges Wetter beim Boßelturnier

Beim traditionellen Boßelturnier des Bürgervereins Bützfleth gingen am Wochenende bei sonnigem Wetter mehr als 20 Gruppen an den Start. Mit Helfern, Betreuern und Organisationsteam fanden sich also rund 150 Personen, vom Schüler bis zum Rentner, am Bützflether Hafen ein. Die Teilnehmer versuchten, mit möglichst wenig Würfen die Strecke bis zum Abbenflether Sperrwerk zu absolvieren. Alle kamen sicher und mit glücklichen Gesichtern ins Ziel.Bei den Herren hatte die Gruppe "Friedhofsgemüse II" die Nase vorn und wurde mit 43 Würfen Gesamtsieger. Bei den gemischten Mannschaften gewann das Team der Sparkasse Stade-Altes Land mit 53 Würfen. Die Spitze bei den Frauen führen die "Schützendamen Bützfleth" mit 68 Würfen an.