Bahnerfahrung für Blau-Weiss-Radsportler

Tom Köbernik und Norton Fahlke starteten im Rahmenprogramm des Sechs-Tage-Rennens in Bremen

Der Buchholzer Radsport-Experte Uwe Varenkamp machte es möglich: Im Rahmen des 55. Auflage des Sechs-Tage-Rennens "Sixdays Bremen" konnten jüngst die beiden Nachwuchs-Radrennfahrer von Blau-Weiss Buchholz (BW), Tom Köbernik und Norton Fahlke, wichtige Erfahrungen auf der Bahn sammeln.Bei "Dein Rennen" traten die beiden 14-Jährigen gegen zum Teil deutlich ältere Konkurrenz zum Rundenrekord-Fahren an, bei dem sie mit einer Geschwindigkeit von mehr als 50 Stundenkilometern durch das Oval rasten. Normalerweise ist der Innenraum den Profis vorbehalten.Für einen Platz im Halbfinale oder Finale, die direkt vor dem Eliterennen vor großem Publikum ausgetragen wurden, reichte es für das junge BW-Duo zwar nicht. Norton überstand aber eine Runde und schaffte die sogenannte "erweiterte Qualifikation".Das Trainerteam um Hartmut Röhrig war begeistert, dass Norton und Tom die Möglichkeit bekamen, sich in Bremen zu präsentieren. "Das gibt beiden einen Motivationsschub für die kommende Straßensaison", betonte Hartmut Röhrig.Uwe Varenkamp, u.a. langjähriger Organisator der Jedermannrennen bei den Cyclassics in Hamburg und beim Velothon in Berlin, will auch künftig mit derartigen Veranstaltungen den Aufbau erfolgreicher Jugendteams bei Blau-Weiss Buchholz unterstützen.