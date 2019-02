Schlag gegen die Buchholzer Drogen-Szene

Polizei und Staatsanwaltschaft ist am Mittwochmorgen ein Schlag gegen die Drogenszene in Buchholz gelungen. Beamte durchsuchten mehrere Wohnungen und ein Waldgrundstück am Rande von Holm-Seppensen. Dabei wurden erhebliche Mengen unterschiedlicher Drogen sichergestellt. Die Ermittlungen richten sich gegen sechs Beschuldigte, zwei von ihnen wurden vorläufig festgenommen.Der Einsatz begann spektakulär: Gut ein Dutzend Polizei-Fahrzeuge warteten nahe des Sportplatzes in Wörme (Samtgemeinde Tostedt) auf den Zugriff. Von dort ging es zu einem Wochenendhaus nahe des "Van-der-Smissen-Wegs" in Holm-Seppensen. Die Beamten durchsuchten das weitläufige Areal sowie die dort befindlichen Häuser. Zum Einsatz kam auch die Hundestaffel aus Lüneburg.Zeitgleich durchsuchten die Beamten mehrere Wohnungen. Unter anderem wurden die Polizisten in Buchholz fündig. In der Wohnung eines 49-jährigen Deutschen beschlagnahmten die Beamten mehrere Kilo Betäubungsmittel. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Wie lange er in Haft bleiben wird, entscheidet sich laut Oberstaatsanwalt Kai Thomas Breas, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft in Stade, am morgigen Donnerstag. In einer weiteren Wohnung in Holm-Seppensen entdeckten die Polizisten auf dem Dachboden eine Marihuana-Plantage."Wir gehen davon aus, dass die Drogen über ein Geschäft in Buchholz verkauft wurden", so Breas. "Für uns beginnt jetzt die Arbeit. Wir müssen das sichergestellte Material sichten und mit Zeugen sprechen." Dann werde sich entscheiden, ob und gegen wen Anklage erhoben wird. Breas wertet die Maßnahme als Erfolg. Ende des vergangenen Jahres begannen die Ermittlungen. Verdächtig sind ausschließlich deutsche Staatsbürger.