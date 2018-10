Ist denn jetzt schon Weihnachten?

In Himmelpforten waren kürzlich Weihnachtsmann und Engel zu sehen



Alle zwei Jahre treffen sich Vertreter der bundesweiten Christkinddörfer zum Gedanken- und Erfahrungsaustausch. Vor Kurzem fand das Treffen in Himmelpforten statt. Ein Thema war die Arbeit in den meist ehrenamtlich geführten Weihnachtspostämter. Himmelpfortens Bürgermeister Bernd Reimers begrüßte Abordnungen aus Himmelpfort (Brandenburg), Himmelstadt (Bayern), Himmelreich (Niedersachsen) und St. Nikolaus (Saarland). Insgesamt gibt es bundesweit sieben offizielle Weihnachtspostämter, die von der Deutschen Post mit Unterstützung zahlreicher Ehrenamtlicher betrieben werden.Für das Treffen in Himmelpforten hatten die Deutsche Post und die Gemeinde Himmelpforten gemeinsam einen Briefumschlag kreiert, der als Stempelvorlage für den von der Deutschen Post aufgelegten Sonderstempel genutzt werden kann. Die 500 Exemplare fanden vor der Villa von Issendorff reißenden Absatz.