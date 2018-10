Nager-Romanze im Natureum in Balje

Otter im Liebesglück: Akio ist neuer Gefährte von Fawini



Im Natureum Niederelbe in Balje hat sich ein tierisch-glückliches Paar gefunden: Das Ottermännchen Akio und das Otterweibchen Fawini leben seit wenigen Tagen zusammen und vertragen sich hervorragend. Bereits Mitte August ist Akio im Natureum eingetroffen, als männliche Gesellschaft für das Nager-Weibchen Fawini. Aber die beiden durften sich mehrere Wochen nicht treffen, denn Akio, der aus dem Zoo in Osnabrück an die Elbe gekommen ist, musste erst eine Eingewöhnungs- und Quarantänezeit überstehen.Das Natureum hofft nun, dass das junge Paar bald Nachwuchs bekommt und hat zu diesem Zweck ein neues, geräumiges Otterhaus gebaut, die "Otterburg". Dabei wurde das Naturkundemuseum durch die Stiftung und die Volksbank Kehdingen finanziell unterstützt.Tierpflegerin Christin Ledermann freut sich besonders darüber, dass das Zusammentreffen der beiden Otter von Beginn an so harmonisch und liebevoll verlief: "Kein Beißen, kein Kampf, sondern ein zärtliches Beschnuppern und gemeinsames Fressen ohne Futterneid", beschreibt sie die Anfänge der tierischen Romanze.Die beiden Otter gehören zur Art der asiatischen Zwergotter, die im Elbe-Küstenpark des Nordkehdinger Natureums stellvertretend für alle bedrohten Otterarten gehalten werden. Die geplante Zucht dient somit der Arterhaltung und hat das Ziel, Besucher für das Thema zu sensibilisieren.Bei den täglich stattfindenden kommentierten Otterfütterungen haben die Gäste die Gelegenheit, viel Wissenswertes zu erfahren und die beiden Otter beim Toben, Spielen, Schwimmen und Futtern zu beobachten.Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 10 bis 18 Uhr.