Sefa Cakmak ist das 1.000 Baby des Jahres im Stader Elbe-Klinikum

Gratulation für Mutter Tuba Cakmak / Anhaltend hohe Geburtenrate



Ein fröhliches Geburten-Jubiläum feierte kürzlich das Elbe Klinikum in der Kreisstadt Stade: In dem Krankenhaus ist am Mittwoch, 31. Oktober, das 1.000 Baby des Jahres geboren. Vormittags um 10.13 Uhr erblickte ein kleiner Junge mit dem Namen Sefa Cakmak das Licht der Welt.Die stolze Mutter Tuba Cakmak nahm herzliche Gratulationen von Martin Grasselli, Betriebsleiter am Elbe Klinikum Stade, entgegen. Grasselli überreichte ihr in Anwesenheit einer Ärztin, einer Hebamme und einer Stationsschwester ein kleines Geschenk zur Geburt des Kindes.Im Jahr 2017 sind im Elbe Klinikum in Stade genau 1.191 Kinder geboren und auf den Tag vor einem Jahr wurde auch im Vorjahr 2017 das 1.000 Kind geboren. Daher rechnen die Elbe Kliniken in Stade jetzt mit einer ähnlich hohen Geburtenrate für 2018.l Im Elbe Klinikum in Buxtehude sind im laufenden Jahr schon 836 Kinder geboren worden. Der Betriebsleiter des Elbe Klinikums in Buxtehude, Arthuro Junge, rechnet daher damit, dass auch im Elbe Klinikum Buxtehude in diesem Jahr erstmalig wieder die 1.000er-Grenze überschritten werden könnte.