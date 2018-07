Stiftung schüttet in der Samtgemeinde Fredenbeck das Füllhorn aus

Kreissparkasse unterstützt Vereine und Institutionen

Große Freude bei Vereinen und Institutionen in der Samtgemeinde Fredenbeck: Die Bürgerstiftung der Kreissparkasse Stade (mit Unterstiftung Windpark Deinste-Helmste) hat ihr Füllhorn ausgeschüttet und Spenden verteilt, die kulturellen, sportlichen und sozialen Zwecken zugute kommen.Der Heimatverein Helmste bekam 800 Euro für Fahnenschränke, die Feuerwehr Helmste 2.703 Euro für die Beschriftung des Mannschaftstransportwagens (MTW) und 750 Euro für einen Kühlschrank, die Schießsportgemeinschaft Helmste erhielt 5.000 Euro für eine elektronische Schießanlage, das Deutsche Feld- und Kleinbahnmuseum 2.635,20 Euro für Umbauten am Museumsschuppen, der Gemischte Chor Deinste 2.489,50 Euro für Chormappen, Tücher und ein E-Piano, die Feuerwehr Deinste 15.000 Euro für die Anschaffung eines MTW, der Förderverein der Feuerwehr Schwinge 1.138,78 Euro für einen Beamer und ein Laptop, der Förderverein der Feuerwehr Wedel 1.000 Euro für die Anschaffung eines MTW, die Grünen-Politikerin Elke Weh 1.000 Euro für die Sanierung historischer Grabmale auf dem Friedhof Hohenmoor und die Kita Regenbogen in Kutenholz 1.598 Euro für einen "Turtle"-Kinderbus.