Schüler-Demo für den Klimaschutz

"Wir sind hier - wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut!" - Das skandierten rund 250 Schüler am Freitagvormittag auf dem Pferdemarkt in Stade. Mit lautstarkem Protest und bunten Transparenten forderten die jungen Leute einen nachhaltigen Klimawandel ein. Die Schüler aus den verschiedensten Schulen im Landkreis Stade beteiligten sich an der deutschlandweiten Protestaktion "Fridays for Future". Sie blieben an diesem Freitag bewusst dem Unterricht fern, um für einen konsequenten Klimaschutz auf die Straße zu gehen.Die Schüler folgten dem Beispiel der 15-jährigen Schwedin Greta Thunberg. Die Schülerin geht seit August 2018 mindestens einmal die Woche nicht in dieSchule, sondern setzt sich mit ihren Schulbüchern vor das Parlament in der schwedischen Hauptstadt Stockholm, um die Regierung in aller Öffentlichkeit aufzufordern, endlich etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen. Daraus ist mittlerweile die weltweite Bewegung des "Climate Strike" (Klima-Streik) geworden: Schüler bestreiken den Unterricht, weil sie eine lebenswerte Umwelt mindestens genauso wichtig finden wie schulische Bildung. In Niedersachsen fanden am Freitag außer in Stade in mehreren Städten Schülerdemos statt. In Stade protestierten die Jugendlichen auch gegen die Pläne des Chemieunternehmens Dow, im Industriegebiet Bützfleth ein Kohlekraftwerk zu errichten.Mehr über den Schülerprotest lesen Sie am Mittwoch in der Print-Ausgabe des WOCHENBLATT und an dieser Stelle online.