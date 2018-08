Umbau und Räumungsverkauf im Sporthaus Rolff in Stdade

Fachgeschäft investiert in ein frisches Erscheiningsbild in der Marktkauf-Passage



Seit fünf Jahren gibt es die Einkaufspassage im Marktkauf-Center am Drosselstieg 77 in Stade. Das kleine "Jubiläum" nimmt das Sporthaus Rolff zum Anlass, sein Ladengeschäft zu renovieren. "Wir möchten unseren Kunden ein frisches Erscheinungsbild bieten", sagt Geschäftsführer Thomas Rolff. In der Filiale hat der Räumungsverkauf begonnen, der bis Samstag, 6. Oktober, läuft.Intersport Rolff bietet in der Passage Rabatte ab 20 Prozent bis 50 Prozent auf das gesamte Sortiment - vom Laufschuh, über Inline Skates bis zum Trikot. Thomas Rolff empfiehlt Käufern, ihr Augenmerk auch auf die Großgeräte-Abteilung zu richten, die komplett aufgelöst wird. Entsprechend gibt es besondere Preisnachlässe auf Heimtrainer, Crosstrainer, Räder und Co.Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 9 bis 20 Uhr.Tel. 04141 - 6902733, Infos im Internet unter http://www.intersport-rolff.de und auf https://de-de.facebook.com/intersportrolff/