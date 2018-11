Viele Mängel aufgedeckt

Fahrradkontrolle an Eckermann-Realschule: Mehr als ein Drittel der Räder waren defekt

"Klingel mal bitte", sagte Kontaktbeamter Horst Kraßmann jetzt im Rahmen der alljährlichen Fahrradkontrolle an der Eckermann-Realschule zu einem Schüler, der ihn nur mit großen Augen anguckte. Grund: Das Fahrrad des Jungen hatte gar keine Klingel. Dafür bekam der Schüler einen Mängelaufkleber in sein Schulbegleitheft und muss das Rad mitsamt Klingel innerhalb einer Woche bei den Fachlehrern Dirk Knitsch oder Julia Beu wieder vorzeigen.Zwar wird die Kontrolle einmal im Jahr im Herbst durchgeführt, und doch waren auch diesmal viele Schüler überrascht, als sie klassenweise aus den Unterricht geholt wurden. "Wir haben heute insgesamt 162 Fahrräder in Augenschein genommen", sagte Knitsch, der am Kontrolltag seinen 44. Geburtstag feierte. Mehr als ein Drittel alle Fahrräder - insgesamt 63 Stück - wiesen zum Teil erhebliche Mängel auf. In den meisten Fällen war die Beleuchtungseinrichtung defekt oder fehlte gleich ganz. Den zweiten Platz auf der Mängelliste belegten fehlende Klingeln. Knietsch: "Immerhin waren die meisten Bremsen in diesem Jahr in Ordnung", so Knietsch, der daran erinnerte, dass im vergangenen Jahr nahezu die Hälfte aller Fahrräder Mängel aufgewiesen hatten."Allerdings hatten wir auch zwei Räder, bei denen gar nichts funktionierte", so Kontaktbeamtin Stephanie Gramann. "Die mussten die Schüler nach Hause schieben.""Der Fahrradfahrer ist dafür verantwortlich, dass die gesamte Beleuchtungseinrichtung funktioniert. Dabei ist das Rücklicht genauso wichtig wie das Vorderlicht", erklärten die beiden Beamten. "Wenn ein Autofahrer von hinten kommt und den Radfahrer wegen des defekten Lichts übersieht, bekommt er einen Teil mit Schuld, obwohl er eigentlich gar nichts dafür kann. Außerdem gefährdet der Radfahrer nicht nur sich, sondern auch die anderen Verkehrsteilnehmer." Dabei seien auch Eltern in der Pflicht, die Fahrräder ihrer Kinder auf die Verkehrstüchtigkeit hin zu überprüfen.• Mit Beginn der dunklen Jahreszeit hat die Polizei wieder die Kontrollen von Fahrradfahrern verstärkt. Wer z.B. ohne Licht erwischt wird, riskiert ein Ordnungsgeld in Höhe von 20 Euro.