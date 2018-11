Ab in die Heide und jeder packt mit an

Bundestagsabgeordnete Stadler, Klingbeil und Pols übernehmen Schirmherrschaft für Naturpark-Tag.

Tatkräftig die Lüneburger Heide schützen - und jeder kann mitmachen: Am Samstag, 10. November, gibt es an mehr als 25 Orten Mitmach-Aktionen zur Pflege der Natur- und Kulturlandschaft Lüneburger Heide. Es wird entkusselt, gepflanzt, gebastelt und geputzt.Der Verein Naturpark Lüneburger Heide freut sich dieses Jahr über ganz besondere Unterstützer. Die drei Bundestagsabgeordneten Svenja Stadler (Landkreis Harburg), Lars Klingbeil (Heidekreis) und Eckard Pols (Landkreis Lüneburg) übernehmen die Schirmherrschaft für den Naturpark-Tag und unterstützen damit die Aktionen mit vielen ehrenamtlich Engagierten zwischen Gellersen im Osten und Tostedt im Westen, Buchholz im Norden und Neuenkirchen im Süden. "Es freut uns sehr, dass wir mit den drei Abgeordneten so bedeutsame Unterstützer haben", sagt Naturpark-Vorsitzender Olaf Muus. "Der Naturpark-Tag an sich wird getragen durch die gut 25 Aktionsgruppen, von denen sich viele das ganze Jahr über für den Erhalt und die Pflege dieser einzigartigen Kulturlandschaft engagieren."Am 10. November ist jeder Bürger eingeladen, sich an einer der 25 Aktionen zu engagieren, um mit Leibeskraft beispielsweise die Heide und das Moor zu entkusseln. Entkusseln steht für das Ausreißen von kleinen Birken und Kiefern und ist wichtig, damit die Heidelandschaft nicht zum Wald wird.Bei seinem Einsatz wird niemand allein gelassen: Bei allen Aktionsgruppen ist ein Ansprechpartner (in heidefarbener Naturpark-Weste) vor Ort, der Instruktionen und gern weitere Informationen gibt. Arbeitskleidung, festes Schuhwerk und Handschuhe sind für jedermann ratsam. Wer hat, kann einen Spaten oder eine Astschere mitbringen.Für eine Stärkung nach getaner Arbeit ist in der Regel nach den Aktionen gesorgt. Der Naturpark Lüneburger Heide wird jede Gruppe mit 100 Euro für die Verkostung unterstützen.• Jede der Naturpark-Tag-Aktionen sollte durch eine "Aktionsschnucke" am Treffpunkt, dem Straßenabzweig oder Parkplatz gekennzeichnet sein. Hinweise zu den Zeiten, dem genauen Treffpunkt sowie weitere Informationen zu jeder Aktion gibt es auf der Internetseite des Naturparks (www.naturpark-tag.de) oder unter der Rufnummer 04171 - 693139.SG Gellersen: Pflege der Heide am Schafstall in SüdergellersenBUND Schneverdingen: Entkusseln im Zahrenser MoorVerkehrsverein Egestorf: Entkusseln an der BirkenbankHeidefreunde: Entkusseln im BüsenbachtalSaitenwind: Entkusseln in der OsterheideVerein Heideblüte Schneverdingen: Entkusseln OsterheideMission Nature: Operation Lüneburger HeideWanderfreunde Nordheide: Entkusseln am BrunsbergOld Table 130 Nordheide: Entkusseln Undeloh-WeselWintermoorer Oldtimer Club: Entkusseln OsterheideTourismus und Gewerberverein Hanstedt: Entkusseln Töps HeideGemeinde und Verkehrsverein Undeloh: Pflegearbeiten HeidbergGemeinde Salzhausen: Entkusseln einer HeideflächeGemeinde Gödenstorf: ObstbaumschnittImkerverein Schneverdingen: Entkusseln am SylvesterseeLions Club Schneverdingen: Entkusseln im PietzmoorJF Soderstorf: Nistkästen säubern und Müll sammelnDorfgemeinschaftsverein Steinbeck: Entkusseln am KrüsbergImker/VV Behringen: Pflege Bockelmann's HeideHeidefreunde Schneverdingen: Entkusseln OsterheideAG Praktische Archäologie vom Archäologischen Museum Hamburg: Pflegearbeiten rund um den Schachtofen GödenstorfRaiffeisenrebellen: Entkusseln OsterheideVerein Schäferhof: Entkusseln RiensheideVerein Vicus: Obstbaumschnitt in Barnstedt