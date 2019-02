Taucher suchen in der Schwinge nach vermisster Person

Glücklicher Ausgang: Polizei findet mutmaßlich Vermissten unversehrt an

Zu einer Suchaktion mit glücklichem Ende kam es am Samstagvormittag in Stade-Wiepenkathen: Ein Passant hatte auf einer Fußgängerbrücke über der Schwinge ein Fahrrad und ein Handy gefunden. Er verständigte sofort die Polizei. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass eine Person in die Schwinge gefallen oder gesprungen war, wurden die Ortsfeuerwehren Stade und Wiepenkathen und DLRG-Einheiten aus Stade, Horneburg und Buxtehude alarmiert.Während die Einsatzkräfte mit der Suche an den Uferbereichen zu beiden Seiten der Schwinge begannen, versuchte die Polizei, die Identität des Handybesitzers ausfindig zu machen. Es gelang ihr, den Handybesitzer zu Hause unversehrt ausfindig zu machen. Die bereits angeforderte Drohne musste nicht mehr eingesetzt werden.