Zwei Vorzeige-Freiwillige

Ehrenamtskarten für Wulff Gräntzdörffer und Joachim Schliefke



Die niedersächsische Ehrenamtskarte bekamen Wulff Gräntzdörffer und Joachim Schliefke aus Stade jetzt von Bürgermeisterin Silvia Nieber als Dankk für ihr freiwilliges gesellschaftliches Engagement verliehen. Wulf Gräntzdörffer arbeitet in seiner Freizeit seit 2014 bei der Seemannsmission in Bützfleth, bei der Chat-Seelsorge und im Sozialgericht Stade. Seit 2015 unterstützt Joachim Schliefke das Hospiz in Bremervörde „Hospiz zwischen Elbe und Weser GmbH“ mit seiner unentgeltlichen Tätigkeit.Nieber dankte den Vorzeige-Ehrenamtlichen und betonte die Bedeutsamkeit der Ehrenamtsarbeit als wichtige Stütze für das Gemeinwesen.Mit der Ehrenamtskarte erhalten die Karteninhaber diverse Vergünstigungen in öffentlichen Einrichtungen in Niedersachsen und Bremen.Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.landkreis-stade.de.