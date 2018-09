Ein besseres Leben führen

Ralf Dubois zeigt den Weg zum Glück



"Häufig sind es drei Gründe, die uns am Glücklichsein hindern", sagt Ralf Dubois (45). " Traurigkeit aus der Vergangenheit, Schmerzen und Selbstzweifel in der Gegenwart oder Ängste über die Zukunft. Ich helfe den Menschen, diese Hürden zu überwinden und einfach nur glücklich zu sein."Mitte August eröffnete der Glückscoach am Stader Pferdemarkt 7-9 seine Akademie "Stark durch Glück". Dort hilft er Menschen mit Schmerzen, Phobien, Depressionen und vielen weiteren chronischen oder undefinierten Beschwerden. Seine Fähigkeit, glücklich zu sein und anderen Menschen zum Glück zu verhelfen, entdeckte Ralf Dubois vor rund acht Jahren in einer eigenen Lebenskrise. Arbeitslos, deprimiert und voller Selbstzweifel reiste er auf der Suche nach neuen Zielen und Kräfte nach Kanada. Eines Nachts erwachte er völlig entspannt, zufrieden und beschwerdefrei. "Ich hatte das Gefühl, von Glück durchströmt zu werden. Ich weiß bis heute nicht, woher diese Erfahrung kam, aber sie hat mein Leben verändert."Einige Zeit später entdeckte Ralf Dubois, dass er in der Lage war, mit seiner Kraft bei anderen Menschen Schmerzen zu reduzieren oder diese gar zu nehmen. "Wachstumsschmerzen bei meinen Kindern, das schwere Rheuma meiner Mutter oder Migräne bei Nachbarn, es funktionierte einfach", erzählt der Glückscoach. Er begann, seine Fähigkeit zu hinterfragen und seine Technik zu verfeinern und stellte fest: "Was ich kann, kann jeder lernen." Das war der Grundstein seiner Akademie, für die er jetzt ansprechende Räume direkt in der Stader Innenstadt gefunden hat. Dort führt er Einzel- und Gruppensitzungen durch und bildet auf Wunsch zum "Stark-durch-Glück"-Praktiker oder -Profi aus.• Jeden Dienstag Abend lädt Ralf Dubois um 19 Uhr zu einem Erlebnisabend mit Livedemonstration ein. Die Teilnehmer erfahren Näheres zum "Stark-durch-Glück"-Konzept und erleben direkt, wie die besondere Technik von Ralf Dubois funktioniert. Neben dem Glückcoach zeigen auch Schüler seiner Akademie, wie einfach sich diese anwenden lässt und wie schnell sich damit Erfolge einstellen. Die Teilnahme kostet 15 Euro, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.• Kontakt: Tel. 0173-9119815, http://www.stark-durch-glueck.com