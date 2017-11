Tödlicher Unfall bei Essel

Mazda-Fahrer prallte in Kurve gegen Baum

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Samstag, 25. November, gegen 11.30 Uhr auf der Landesstraße L123 zwischen Kutenholz-Essel und Bremervörde-Hesedorf wurde ein 49-jähriger Autofahrer aus Bremervörde tödlich verletzt.Der Mazda-Fahrer war aus Bremervörde in Richtung Essel unterwegs. Nach dem Durchfahren einer Linkskurve verlor er aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und und geriet beim Gegenlenken in den linken Seitenraum. Dort prallte der Wagen mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen.Zufällig vorbeikommende Autofahrer setzten den Notruf ab und betreuten den Verletzten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.Die Feuerwehren aus Essel, Kutenholz, Mulsum und Helmste rückten mit ca. 50 Rettern aus. Sie befreiten das im Wrack eingeklemmte Unfallopfer.Der Notarzt und die Besatzung eines Rettungswagens aus Bremervörde konnten dem 49-jährigen nicht mehr helfen, er erlag noch an der Unfallstelle seinen lebensgefährlichen Verletzungen.Die L123 musste im Bereich der Unfallstelle für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für ca. zwei Stunden voll gesperrt werden.Der Mazda wurde bei dem Unfall total beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt.Zeugen medel sich bei der Polizei in Fredenbeck unter Tel. 04149 - 933970.