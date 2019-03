Baum stürzt auf Auto

Sturmböen lösen Einsätze der Feuerwehren aus / Verletzt wurde niemand

Bei heftigen Sturmböen am frühen Samstagabend stürzte in der Straße „Birkenhorst“ in der Seevetaler Ortschaft Horst eine etwa 16 Meter hohe Kiefer auf die Fahrbahn und traf ein abgestellten Auto. Verletzt wurde niemand. Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Maschen zerkleinerten mit Hilfe einer Motorkettensäge den Baum und räumten die Straße. Zur Höhe des entstandenen Schadens macht die Feuerwehr keine Angaben.Feuerwehr aktuellDie Sturmböen am Samstag haben noch mehrere andere Hilfeleistungseinsätze für die Feuerwehren ausgelöst. Um 09.05 Uhr musste die Feuerwehr Marxen in den Bredenweg ausrücken, hier blockierte ein Baum die Straße und musste von der Feuerwehr beseitigt werden.Um 13.59 Uhr rückten Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Winsen in die Hoopter Straße aus, hier drohte ein großer Ast auf die Straße zu fallen. Über die Drehleiter wurde der Ast rasch entfernt und die Gefahr beseitigt.