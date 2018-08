TSV Over/Bullenhausen eröffnet neues Sporthaus

Der Neubau mit Gymnastikhalle gibt dem Sport neue Möglichkeiten / Tag der offenen Tür am Sonntag, 2. September.

Die Gemeinde Seevetal investiert 3,5 Millionen Euro in die Sportinfrastruktur der Elborte Over und Bullenhausen. Wichtigster Baustein ist das neue Sporthaus, das der TSV Over/Bullenhausen am Sonntag, 2. September, mit einem Tag der offenen Tür eröffnen wird. Zusätzlich haben die Bauarbeiten für einen zusätzlichen Rasenplatz begonnen. Er wird voraussichtlich im Sommer 2019 bespielbar seien. Wegen der verkürzten Maße werden ihn hauptsächlich Jugendmannschaften nutzen.Auf insgesamt 823 Quadratmetern bietet der Neubau am Oversand 4 in unmittelbarer Nachbarschaft zum Feuerwehrhaus Platz für eine 270 Quadratmeter große Gymnastikhalle, die Geschäftsstelle des Turn- und Sportvereins, Umkleidekabinen und einen bis zu 100 Quadratmeter großen, teilbaren Gemeinschaftsraum. 42 zusätzliche Parkplätze gibt es.Das Gebäude eröffnet dem Sport in Over und Bullenhausen neue Möglichkeiten. Die Gymnastikhalle mit Schwingboden lässt sich mit Hilfe einer automatischen Wand in zwei Hälften teilen und wird ab September Übungsstätte für sechs neue Sportkurse sein. Mit Fitness- und Wellnessangeboten reagiert der TSV auf die Entwicklung im Freizeitsport. 3.800 Euro hat der TSV in eine Spiegelwand investiert. Sie dient Sportlern bei der Korrektur ihrer Körperhaltung.Der TSV hat lange auf die Modernisierung seiner Infrastruktur gewartet. Im Jahr 2007 hatte die Planung begonnen, als die Standortsuche für ein neues Feuerwehrhaus die Chance eröffnete.Die Bevölkerung der Elborte Over und Bullenhausen ist eng mit dem Turn- und Sportverein verbunden. Insgesamt 2.400 Einwohner haben die beiden Ortschaften, davon sind 770 Mitglieder im TSV. "Eine erstaunliche Quote", sagt TSV-Vorstandsmitglied Rainer Gliesche.Der TSV Over-Bullenhausen feiert am Sonntag, 2. September, ab 12 Uhr, die Eröffnung des neuen Sporthauses, Oversand 4. Ab 12.30 Uhr können Besucher Sportlern bei Übungen zusehen oder selbst aktiv werden (zum Beispiel Torwandschießen, Tennis Reboundwand, Hüpfburg). Der Eintritt ist frei.Um 16 Uhr beginnt eine Zumba Party (Eintritt: sieben Euro).