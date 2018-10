Die Höllenglocken bleiben stumm

In der Kirche auf Krautsand sind die Affen los! "Island Monkeys" unplugged am Reformationstag

Wenn's doch lauter wird oder mal ein schiefer Ton aus den Boxen dringt, bewerft uns bitte nicht mit faulen Bananen!" Die sechs Rocker der Band "Island Monkeys" (Insel-Affen) nehmen Rücksicht auf das durchmischte Publikum und haben ihr Programm für das große Konzert am Reformationstag, Mittwoch, 31. Oktober, 19.30 Uhr, in der Kirche auf ihrer Heimat-Insel Krautsand mit Bedacht zusammengestellt und spielen - wegen des besonderen Veranstaltungsortes - "unplugged" mit leise gedrehten Verstärkern.Seit 2016 gibt es die "Island Monkeys" mit Sänger Thomas Krause (46), Bassist Heiko Ahrens (44), Hannes Ebeling (17) an der Lead-Gitarre, Daniel Dralle (30) als Rhythmus-Gitarrist sowie den beiden Schlagzeugern Uwe Junge (56) und Joost Ahrens (19).Ihr Debüt-Konzert gaben die Insulaner in kleiner Besetzung auf dem Abschiedskonzert des Kehdinger Musiker-Ehepaares Barbara und Peter Buhmann im ehemaligen Art Café auf Krautsand. Dort fanden auch die ersten Proben statt.Zwischenzeitlich zogen die "Island Monkeys" in ihren neuen Übungsraum im Dorfgemeinschaftshaus. Dort üben die Freizeit-Rocker ihr breit gefächertes Repertoire ein, das sich nach dem generationenübergreifenden Geschmack der Bandmitglieder richtet. Die Jüngeren hätten Songs von den "Toten Hosen" und den "Ärzten" ins Spiel gebracht, die Älteren Hits von "Fleetwood Mac" und "Billy Idol", sagt Gitarrist Hannes. Der Youngster, für den "Island Monkeys" die erste eigene Musikgruppe ist, profitiert nach eigenem Bekunden von der Live-Erfahrung der älteren Bandkollegen Heiko, Uwe und Thomas.Zusammen heizten die "Island Monkeys" dem Publikum schon erfolgreich beim Krautsander "Küstendrive" ein - auch bei der großen Bikerparty auf der Insel hieß es: "Die Affen sind los!". "In der Kirche soll's ebenfalls rund gehen", verspricht der Solo-Gitarrist Hannes. Auf Wunsch des Pastors Bernhard Pippirs verzichten die "Island Monkeys" allerdings auf "Hells Bells" von AC/DC. Wenngleich das Reformationsfest unter dem Motto "Der neue Feiertag" steht, bleiben die "Höllen-Glocken" an diesem Tag dann doch lieber stumm.Bei Cover-Songs soll es nicht bleiben. Die "Island Monkeys" üben eigene Stücke ein und wollen eine CD aufnehmen.Der Eintritt zum Konzert der "Island Monkeys" ist frei. Von 20.30 bis 22 Uhr laden die Kirchengemeinden Krautsand und Drochtersen zur Reformationsparty ins Dorfgemeinschaftshaus in Krautsand ein. Um 22 Uhr richten die Teilnehmer vom Elb-Deich aus einen "Lichtergruß an die Welt".