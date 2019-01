Mit Courage für die Kinder: Ehrennadel für Dr. Henning Kehrberg

Als ein "unverzichtbares Band, das unsere Gesellschaft zusammenhält" bezeichnete Stades Bürgermeisterin Silvia Nieber beim Neujahrsempfang der Hansestadt am vergangenen Freitagabend die essentielle Arbeit der vielen Ehrenamtlichen, die in Vereinen, Verbänden und Gruppen aller Art Tag für Tag einen Teil ihrer Freizeit für das Gemeinwohl opfern. Menschen, die "einfach machen, ohne zu fragen und zu diskutieren" seien die stillen Helden, deren Engagement zu oft als selbstverständlich angesehen würde.Einer von ihnen ist Dr. Henning Kehrberg (77). Der Vorsitzende des Stader Kinderschutzbundes - sein Markenzeichen ist die markante Fliege - wurde stellvertretend für alle anderen Ehrenamtlichen beim Neujahrsempfang vor rund 150 geladenen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ausgezeichnet. Silvia Nieber und Karsten Behr, Ratsvorsitzender der Hansestadt Stade, überreichten ihm die Ehrennadel der Stadt.Couragiert und unerschrocken setze sich Dr. Henning Kehrberg dafür ein, dass alle Kinder gewaltfrei und unabhängig von ihrem sozialen Status mit den gleichen Chancen aufwachsen können, so Johannes Schmidt, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Kinderschutzbundes, Landesverband Niedersachsen, in seiner Laudatio.Sein Präventionsansatz der "Frühen Hilfen" gegen die Überforderung von frisch gebackenen Eltern sei inzwischen fester Bestandteil der sozialen Infrastruktur. Kehrberg werde zudem nicht müde, sich für ein kostenfreies Mittagessen für alle Kinder an Kitas und Schulen und gegen Kinderarmut einzusetzen.Die Sorge um das Wohlergehen von Kindern ziehe sich wie ein roter Faden durch Kehrbergs berufliches und ehrenamtliches Engagement, ergänzte Silvia Nieber. In seiner langjährigen Arbeit als Chefarzt am Elbe Klinikum habe er viele wichtige Dinge, wie die Einrichtung der Neugeborenen-Intensivstation oder des kinderärztlichen Notdienstes, umgesetzt. Gekoppelt mit seinem ehrenamtlichen Engagement habe er sein gesamtes Wirken in den Dienst der Kinder gestellt, so die Bürgermeisterin.Zu den jüngsten Projekten des Stader Kinderschutzbundes zählt u.a. ein Kunstprojekt, bei dem Kinder die Chance hatten, in Künstler-Ateliers zu arbeiten und kreativ zu werden. Die dabei entstandenen rund 200 Werke wurden anschließend im Rathaus ausgestellt. Auch der Verkehrsübungsplatz in Stade-Hahle konnte dank des Kinderschutzbundes im vergangenen Jahr realisiert werden, so Nieber.Dr. Henning Kehrberg war von 1983 bis 2005 Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im Elbe Klinikum Stade. Die Einrichtung und der Ausbau einer Neugeborenen-Intensivstation sowie einer diabetologischen Abteilung für Kinder sind maßgeblich ihm zu verdanken; ebenso wie die Einrichtung eines kinderärztlichen Notdienstes im Landkreis Stade. Von 2005 bis 2011 war Henning Kehrberg Vorsitzender der Bezirksstelle der Ärztekammer Niedersachsen. 2014 wurde er mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Seit 2005 ist er 1. Vorsitzender des Kinderschutzbundes in Stade.Einen Artikel über den Festvortrag von Dr. Gunnar Merz im Rahmen des Neujahrsempfangs finden Sie hier