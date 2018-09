E-Center Drewes eröffnet am 6. September in Horneburg mit tollen Aktionen

Die Vorfreude ist groß: Am Donnerstag, 6. September, um 8 Uhr öffnet das neue E-Center Drewes in Horneburg, Auedamm 3, unter der Marktleitung von Tobias Bäck und seinem 55-köpfigen Team die Türen. Auf insgesamt 2.500 Quadratmetern Verkaufsfläche finden die Kunden hier in einem mit viel Liebe zum Detail gestalteten Markt ein riesiges Sortiment an Produkten in der bewährten EDEKA-Qualität."Unser Fokus liegt auf Lebensmitteln, wir legen höchsten Wert auf Frische und Qualität", betont Christian Drewes, der das Familienunternehmen gemeinsam mit seinem Bruder Oliver sowie seinen Eltern Claus und Marlis führt.Das Konzept des neuen E-Centers ist an das des beliebten Drewes-Marktes in Dollern angepasst. Eine kompetente und freundliche Beratung zu der reichhaltigen Sortiment-Auswahl gehört zur Verkaufs-Philosophie. Die Kunden stehen im Mittelpunkt und dürfen sich neben zahlreichen Produkten regionaler Lieferanten auch auf eine besonders große Gewürz-auswahl, ein umfangreiches Wein- und Spirituosen-Sortiment und viele neue Demeter-Produkte in unschlagbarer Bio-Qualität freuen. Auch Non-Food-Artikel des täglichen Bedarfs sind im E-Center erhältlich.Kundenfreundlich läuft künftig die Leergut-Annahme in Horneburg. Familie Drewes hat eine vollautomatische Leergut-Annahmestelle der neuesten Generation in den Markt einbauen lassen. Kunden können in der hochmodernen Anlage kinderleicht und schnell Einweg- und Mehrwegflaschen aller Art abgeben.Für ein rundum perfektes Einkaufserlebnis gibt es im E-Center außerdem einen Toto-Lotto-, Tabak- und Zeitschriften-Shop, Blume aktuell, Bäcker Garde und eine "Styleboxx" von Friseur Klier.Am großen Eröffnungstag dürfen sich die Kunden auf viele tolleim E-Center freuen. Unter anderem unterhält der bekannte Hamburger Clown und Ballonkünstler Salvatore Sabbatino große und kleine Besucher.Im E-Center gibt es am Eröffnungstag außerdem viele Rabattaktionen. Kunden erhalten z.B. 20 Prozent Rabatt auf alle Weine von Pfaffmann sowie auf alle Tiernahrungsartikel. Gelaserte Äpfel gibt es gratis für alle Kunden.E-Center DrewesAuedamm 3 in HorneburgÖffnungszeiten: montags bis samstags von 8 bis 20 UhrTel.: 04163 - 81500Mehr zum neuen Marktleiter des E-Centers lesen Sie hier

Mehr zur Energieeffizienz im neuen E-Center lesen Sie hier