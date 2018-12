Erste Freie Schule im Landkreis eröffnet im Februar in Himmelpforten

24 Schüler angemeldet / Start in der Containerburg

Die Initiatoren der ersten Freien Schule für selbstbestimmtes Lernen im Landkreis Stade um Anemarie Scherb (49) und Manuela Mahlke-Göhring (47) wollen nicht mehr länger warten: "Im Februar beginnt der Unterricht", sagten die beiden Vorsitzenden des Schulträgervereins "Lernräume". Der Betrieb startet in provisorischen Räumen in einer "Container-Burg" an der Schulstraße in Himmelpforten. Unterdessen hält die Suche der Ehrenamtlichen nach einem festen Schulgebäude weiter an.Wie mehrfach berichtet, suchen die in dem Trägerverein zusammengeschlossenen Eltern seit Längerem nach einem Standort zwischen Stade, Hammah und Himmelpforten. Pläne, in das Steinmetzhaus in Himmelpforten einzuziehen, zerschlugen sich im Sommer. Schließlich entschieden sich die Mitglieder für die vorläufige Containerlösung. Auf dem unbebauten Gelände nahe der Porta-Coeli-Schule wird eine die Anlage errichtet. Eine Ausschreibung an Fachfirmen läuft. Der Bauantrag beim Landkreis wurde gestellt.In Kürze sollen Container mit zwei Klassenzimmern, einem Lehrerzimmer, Küche und Sanitärräumen aufgestellt werden. Mithilfe einer Spende des Flugzeugbauers Airbus über 3.000 Euro wird auf dem Grundstück ein Blockhaus errichtet, das als Werkzeuglager für das sogenannte Grüne Klassenzimmer für Naturkunde-Unterricht im Freien dient.Die private Bildungseinrichtung Freie Schule Himmelpforten wird in den Jahrgängen eins bis vier als Grundschule und bis Jahrgang zehn als Oberschule geführt. Im Zentrum des fach- und altersübergreifenden Lernens steht die Selbstbestimmung. Die Kinder sollen eigenständig entscheiden, wann sie sich um ein bestimmtes Fach kümmern, und Schulversammlungen leiten. Die Schule steht Kindern mit und ohne Handicap offen.Das Konzept überzeugt: Es gibt - bei aktuell 24 Anmeldungen - nur noch zwei freie Schulplätze in der Sekundarstufe eins für Februar und bereits mehrere Anmeldungen für den Schuljahresbeginn im Sommer. Die Eltern sind bereit, beim Bau und Instandhaltung der Schule mit anzupacken und Schulgeld ab 100 Euro pro Monat zu entrichten (auch Stipendien für Kinder aus einkommensschwachen Familien sind geplant). Auch gibt es Bewerbungen von Lehrern auf eine Vollzeitstelle an der Freien Schule.Infos zum Konzept im Internet unter https://www.lernraeume-ev.de Tel. 0171 - 8148679, E-Mail: info@lernraeume-ev.de.