Tödlicher Verkehrsunfall in Winsen

thl. Winsen. Am Freitag, gegen 17.25 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Fahrzeugführer aus Geesthacht die L 217 von Winsen in Richtung Drage. In Höhe einer Gärtnerei überholte er dann ein vor ihm fahrendes, langsames Fahrzeug. Im Überholvorgang kollidierte der Mercedesfahrer mit einem entgegenkommenden Pkw BMW. Dieser wurde von einem 27-jährigen Mann aus Lüneburg geführt. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der 27-Jährige getötet wurde. Der Mann aus Geesthacht erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der junge Mann aus Lüneburg trotz der fortgeschrittenen Dämmerung ohne eingeschaltete Beleuchtung. Ob dieser Umstand mitursächlich für den tragischen Unfall war, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg wurden beide Fahrzeuge für die weiteren Untersuchungen sichergestellt.