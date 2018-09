60 Eichen in Hammah gepflanzt

Aktion "Bäume sind leben": Kreissparkasse unterstützt Geest-Gemeinde



„Bäume sind Leben“ lautet das Motto, mit dem die Kreissparkasse Stade erstmals im Frühjahr 2011 alle Gemeinden eingeladen hat, an ihren Wegen Eichen zu pflanzen und die breiten Feldraine wieder aufblühen zu lassen.In diesem Jahr bekommt die Gemeinde Hammah neue Bäume. Heiko und Jörn Uhlendorf vom Tannenhof GbR aus Oldendorf setzten bereits am Jahresanfang 60 Eichen an den Haddorfer Weg. Mit Unterstützung der LBS-Regionaldirektion Nord initiiert der Umweltfonds der Bürger-Stiftung die Aktion, der Landkreis Stade leistet die fachliche Unterstützung durch das Naturschutzamt.Kürzlich wurden die Bäume vor Ort von dem Vorstandsvorsitzenden der Kreissparkasse Stade, Ralf Achim Rotsch, dem Filialdirektor der Kreissparkasse in Himmelpforten, Meinhard Heinsohn, dem Samtgemeinde-Bürgermeister Holger Falcke, dem Bürgermeister Stefan Holst und Jörn Uhlendorf begutachtet. „Die Eichen sind eine Bereicherung für die Gemeinde Hammah und müssen nun nur noch Fuß fassen und Wurzeln schlagen“, so die einhellige Meinung des Komitees.Die Aktion „Bäume sind Leben“ wird alle zwei Jahre neu ausgeschrieben. Die Gemeinden aus dem Landkreis Stade können an der Ausschreibung teilnehmen. Nähere Informationen dazu sind im Internet unter www.baeume-sind-leben.de