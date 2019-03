Nicht enden wollendes Martinshorn schreckte am Freitagnachmittag viele Winsener auf. Grund: Polizei und Feuerwehr rückten kurz nacheinander zu zwei Großeinsätzen aus.Gegen 15.45 Uhr wurde der Polizei eine bewaffnete Person in einem Zug gemeldet. Die Beamten rasten mit mehreren Streifenwagen zum Bahnhof, rüsteten sich dort mit schussfesten Westen und Maschinenpistolen aus, sperrten den Bahnhof ab und durchsuchten anschließend den Zug. Fündig wurde sie nach Angaben eines Polizisten aber nicht.Quasi in dem Moment, wo der Einsatz beendet war, lief der nächste Alarm auf. In einer Wohnung im obersten Geschoss eines Mehrfamilienhaus an der Brüsseler Straße hatte ein Rauchmelder ausgelöst, zudem drang Qualm aus der Wohnung. Eine ältere Frau, die von den Nachbarn alarmiert das Haus verlassen wollte, kam im Treppenhaus ins Straucheln und fiel hin. Sie wurde wenig später mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.Unterdessen waren Feuerwehrleute in die Wohnung eingedrungen und hatten ein auf dem Herd vergessenes Essen als Ursache ausgemacht. Die Retter schafften den Topf ins Freie und machten anschließend die Wohnung mit einem Überdruckbelüfter rauchfrei.Unverständlich: Eine Pkw-Fahrerin musste unbedingt zwischen den Feuerwehrfahrzeugen hindurch und fuhr dabei prompt einen über die Straße verlegten Löschschlauch kaputt. Jetzt hat sie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren am Hals.